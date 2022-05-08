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Безработным выпускникам тюменских вузов, техникумов и колледжей помогают временно трудоустроиться

Общество, 18:36 08 мая 2022

Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Безработным выпускникам вузов и ссузов в Тюменской области помогают найти временную работу. За содействием в службу занятости могут обратиться специалисты от 18 до 25 лет, получившие диплом о среднем или высшем профессиональном образовании в течение года.

В 2021 году такой возможностью воспользовались 15 человек, сообщает "Вслух.ру".

В период временного трудоустройства работнику положена не только зарплата от работодателя, но и материальная поддержка за счет средств органов занятости. Сумма матподдержки составляет минимальный размер пособия по безработице, умноженный на размер районного коэффициента.

Для подачи заявлений онлайн требуется подтвержденная учетная запись на госуслугах. В этом случае нужно обращаться через единую цифровую платформу "Работа в России".

В Тюмени центр занятости населения находится на ул. Республики, 204 в, корп. 3, телефон горячей линии: (3452) 27-36-05.

Кроме того, с 2009 года в Тюменской области организуют оплачиваемые стажировки до трех месяцев для выпускников, которые в течение года закончили вузы или ссузов. Для них потребуется ходатайство, выданное в образовательной организации.

Стажировка засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке. Проконсультироваться можно в департаменте труда и занятости Тюменской области: 8 (3452) 42-62-48; 42-60-68.

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