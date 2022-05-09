Тюмень станет частью масштабного фотопроекта

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежный образовательный центр "Эрмитаж" открывает фотолабораторию "Интерпретации. Тюмень". Проект подготовлен центром при поддержке фонда социальных инвестиций "Родные города", рассказала куратор выставочного пространства "Контора пароходства" Александра Жернова.

"Вместе с ребятами организаторы попытаются понять, что есть "столица деревень" и как следует понимать многогранную и многонациональную культуру. Будут использоваться различные техники и направления фотосъемки. Участники будут изучать город, обсуждать произведения каждого из ребят, вести отдельные проекты, а также создавать цельную общую экспозицию", – уточнила она.

Лаборатория пройдет в двух форматах: горожане послушают лекции и побывают на практикумах на площадке выставочного центра "Контора пароходства". По итогам работы пройдет презентация проектов в мультицентре, пишет "Тюменская область сегодня".