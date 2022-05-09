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Тюменцы могут посетить книгообменик в Конторе пароходства

Общество, 18:48 09 мая 2022

Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Книгообменик работает в "Конторе пароходства". За несколько дней люди принесли самые разные сборники и произведения. Как рассказала медиаменеджер мультицентра Софья Брудкова, основная идея - популяризация литературы и интеллектуального развития среди молодежи.

"Мы уверены, что нужно стимулировать читательскую активность с помощью проведения интересных мероприятий и практикумов, внедрять современные способы популяризации литературы, продвигать творчество местных писателей и поэтов. В настоящий момент происходит модернизация не только литературных направлений, но и методов общения с читателями, что не может не радовать", - уточнила она.

Для удобства тюменцев в "Конторе пароходства" установили пуфики и диваны, на которых можно отдохнуть и почитать книги, пишет "Тюменская область сегодня".

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