12 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, конференц-зал "Сибирь") начнется первое мероприятие акселерационной программы "Экспортный форсаж".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в детском технопарке "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а) начнется региональный чемпионат по пилотированию радиоуправляемых моделей автомобилей "Кванторейс".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) состоится пресс-конференция, посвященная региональному отборочному этапу Национального чемпионата "Абилимпикс". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется пресс-конференция, посвященная фестивалю "Музсходка".

В Тюмени в 15 часов в районе Муллашей начнется рейда "Выявление несанкционированных свалок в лесных массивах".

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Как оформить сообщество ВКонтакте чтобы оно продавало".

В Тюмени в СК "Строймаш" ( ул. Индустриальная, 49а) и СК "Партиком" (ул. Воронинские горки, 101/9) пройдут всероссийские соревнования по лапте среди студентов.

В поселке Боровский (ул. Островского, 1, стр. 32А, КСК "Олимпия") пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту.

Интересное в этот день:

996 — в Киеве освящен первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.

1570 — в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.

1731 — началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт-Петербурга и Кронштадта.

1785 — Ричард Кросби предпринял вторую попытку перелететь Ирландское море на аэростате, но его шар смог лишь подняться с территории Дублинских казарм, а затем вновь опустился вниз.

1795 — в России созданы Брацлавская, Волынская и Подольская губернии.

1830 — провозглашено образование республики Эквадор.

1944 — полным освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция советских войск.

1949 — СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.

1975 — на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по роману Михаила Шолохова.

1993 — открылся первый Московский международный фестиваль компьютерной графики и анимации Аниграф’93.

2004 — во Франции открылся 57-й Каннский кинофестиваль.

2008 — Сычуаньское землетрясение, от которого погибло 69 тыс. 197 человек, пропало без вести около 18 тыс. человек и 288 тыс. 431 человек пострадало.