126 засоров на сетях водоотведения Тюменской агломерации устранили за десять дней мая

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

126 засоров на сетях водоотведения Тюменской агломерации устранили за первые 10 дней мая, сообщает тюменский водоканал. Основной источник засоров - нерастворимые влажные салфетки.

"На прошлой неделе провели плановую промывку 35 метров трубы диаметром 600 мм и достали оттуда шесть мешков тряпок, полиэтиленовые пакеты и даже битые бутылки. При устранении засоров бывает и такое, что из одного колодца извлекаем целый самосвал мусора", - рассказал мастер цеха водоотведения "Росводоканал Тюмень" Игорь Евдокимов.

Всего с начала 2022 г. ликвидировано 1 тыс. 660 засоров, промыто более 60 км труб канализации.

Этой весной в канализационных колодцах дважды находили автомобильные шины. Вероятно, что их сбросили туда в то время, пока люки были открыты, ведь крышки довольно часто воруют злоумышленники, пренебрегая безопасностью прохожих.

"Предметы личной гигиены и влажные салфетки каждый день забивают решетки. Несмотря на то, что система автоматизирована, регулярно приходится применять ручной труд. Нередко вылавливаем детские игрушки. Недавно на сооружения приплыл небольшой резиновый мячик, видимо, Таня из известного стихотворения, все-таки его упустила", - говорит слесарь-ремонтник КОС Боровский "Росводоканал Тюмень" Игорь Митрофанов.