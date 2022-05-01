13 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги шествия "Бессмертного полка 2022". Прямая трансляция - на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 10 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное открытие очного этапа областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

В Тюмени в 10 часов в выставочном зале "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12) откроется специализированная выставка "Малоэтажное домостроение", "Дача. Сад. Огород".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется региональный чемпионат по пилотированию радиоуправляемых моделей автомобилей "Кванторейс".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Умирают ли в Тюменской области от СПИД? Всемирный День памяти умерших от СПИД". Прямая трансляция - на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется брейн-ринг "Семья – начало всех начал".

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс для работодателей "От ИП Муравьев до Илона Маска: прокачай свои скиллы руководителя".

В Тюмени в 15 часов начнется вебинар центра поддержки экспорта по вопросам построения логистических маршрутов предприятий Тюменской области в Китай, Европу, Персидский залив. Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 16 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется празднично-развлекательная программа "Семейный праздник".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Личные финансы - как управлять и сберегать".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется интенсив по импровизации от лаборатории публичных выступлений "Спичка".

В п. Боровский (ул. Островского, 1, стр. 32а, КСК "Олимпия") пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту.

Интересное в этот день:

1501 — Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, в ходе которого выяснил, что Колумб открыл новый континент.

1637 — кардинал Ришелье приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.

1754 — вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге первого в России банка.

1783 — Азовская флотилия вошла в Ахтиарскую бухту, что означало создание Черноморского флота Российской империи.

1836 — началось строительство первой в Российской империи железной дороги по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск.

1845 — в России учреждена Императорская служба мер и весов.

1918 — в США напечатаны почтовые марки с перевернутым изображением самолётов, ставшие коллекционной редкостью.

1942 — Таня Савичева сделала в своем дневнике последние записи: "Мама 13 мая в 7-30 утра", "Савичевы умерли", "Умерли все", "Осталась одна Таня".

1943 — капитуляция Североафриканского корпуса в Тунисе.

1982 — с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля "Союз Т-5".

1991 — начала регулярное вещание Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).