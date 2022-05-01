14 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1) начнутся поединки всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В Тюмени в 12 часов на дворовой площадке (ул. Камчатская, 50) начнется уличный праздник творчества "Мир вашему дому.

В Тюмени в 12 часов в спортивной школе "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2а, корп. 1) начнется торжественное открытие чемпионата и первенства города по тайскому боксу.

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс по костюмизации одежды.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется отчетный концерт детской школы искусств "Этюд".

В Тюмени в 15 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется час семейного досуга "Игротека в библиотеке" в рамках концепции "Горячий Weekend".

В Тюмени в школе № 89 (ул. Малыгина, 8/1) пройдут веселые старты "Папа, мама, я – спортивная семья" с элементами спортивной борьбы.

В поселке Октябрьский Ишимского района (ул. Ленина, 22а) пройдет всероссийский турнир по самбо среди юношей, девушек и женщин.

Интересное в этот день:

1692 — спущен на воду первый российский военный корабль, построенный при участии Петра I и 16 солдат Преображенского полка.

1796 — английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

1832 — в России законодательно создан институт присяжных стряпчих.

1833 — в России издан указ, воспрещавший продажу крепостных с публичного торга.

1835 — вышла в свет "Сказка о рыбаке и рыбке", написанная А. C. Пушкиным.

1878 — название "вазелин" запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел Роберт Чезбро.

1891 — в Санкт-Петербурге прошло первое организованное празднование русскими рабочими Первомая (1 мая по ст. ст.).

1906 — открывается движение поездов в Симплонском тоннеле (Альпы). Он соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 м, его длина — 19,8 км.

1908 — Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана — Чарльза У. Фэрнаса и совершил полёт на 600 метров, длившийся 28,6 секунды.

1911 — в Санкт-Петербурге состоялась "Вторая международная авиационная неделя".

1914 — первый полет поплавкового варианта самолёта "Илья Муромец".

1922 — столица Башкирии перенесена из Стерлитамака в Уфу.

1924 — английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав.

2009 — запущен на орбиту телескоп "Гершель", названный в честь британского астронома Уильяма Гершеля.