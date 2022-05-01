15 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в средней общеобразовательной школе № 67 (ул. Домостроителей, 2а) начнутся матчи по мини-футболу в рамках спартакиады среди дворовых команд и органов территориального общественного самоуправления города.

В Тюмени в 12 часов у ТРЦ "Кристалл" начнется акция "Волна здоровья".

В Тюмени в 15 часов у мемориала "Вечный огонь" начнется акция "Парад Победителей" с участием кадет Тюменского ПКУ.

В Тюмени в 17 часов на ул. Дзержинского, 32, стр. 1 начнется открытие фестиваля "Том Сойер фест".

В Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) продолжатся Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В поселке Октябрьский Ишимского района (ул. Ленина, 22а) пройдет всероссийский турнир по самбо среди юношей, девушек и женщин.

Интересное в этот день:

1484 — в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

1618 — немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

1846 — в Санкт-Петербурге основано Императорское Русское археологическое общество.

1858 — в японском городе Хакодате открылось первое консульство Российской империи.

1867 — в России утвержден устав Общества попечения о раненых и больных воинах; с 1879 года — Российское общество Красного Креста.

1875 — землетрясение в Колумбии, длящееся всего 45 секунд, уносит жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением происходит извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.

1883 — в России принят закон о раскольниках-старообрядцах.

1918 — в Москве открывается первая народная музыкальная школа.

1935 — открылась первая линия Московского метрополитена — от станции Сокольники до станции Парк культуры.

1939 — в Советском Союзе состоялся первый полет шестимоторного пассажирского самолета АНТ-20 бис.

1942 — на аэродроме Кольцово (Свердловская область, СССР) состоялся первый испытательный полет советского ракетного самолета БИ-1.

1996 — в Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал-памятник жертвам сталинских репрессий.