16 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов на железнодорожный вокзал прибудет ретропоезд "Эшелон Победы".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени пройдет региональный чемпионат "Абилимпикс" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Интересное в этот день:

1619 — в Томск из Пекина вернулась русская миссия из 11 человек во главе с первым русским послом в Китае — сибирским казаком Иваном Петлиным.

1744 — указом царицы Елизаветы Петровны в Российской Империи отменена смертная казнь.

1768 — Российская императрица Екатерина II издала указ о постройке в Санкт-Петербурге памятника Петру I — будущего "Медного всадника".

1866 — состоялось торжественное открытие Никольского единоверческого монастыря в Москве.

1867 — в России принят закон о раскольниках-старообрядцах.

1896 — в Петербурге, в саду Аквариум, состоялся первый в России киносеанс.

1919 — начало первого перелета через Атлантический океан американского летчика Альберта Рида.

1920 — Жанна д’Арк причислена католической церковью к лику святых.

1929 — в Голливуде (США) состоялась первая церемония вручения кинопремий, которые позже назвали "Оскарами".

1931 — открылась первая Всесоюзная конференция по аэродинамике.

1947 — на экраны СССР вышел фильм Надежды Кошеверовой "Золушка".

1964 — завершено строительство первой очереди высотной Асуанской плотины на реке Нил, построенной при помощи СССР.

1969 — советский межпланетный космический аппарат "Венера-5" достиг планеты Венера.

1995 — в Нидерландах создан бумажный самолет с размахом крыльев 13,97 м.