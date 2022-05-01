17 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 10 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется торжественное открытие городского фестиваля-конкурса самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон".

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется очередное занятие "Школы гостевого бизнеса".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 13 часов 20 минут в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется вечер-портрет "Кто знает – вечность или миг мне предстоит бродить по свету...".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется подведение итогов второго международного конкурса #НеМагия.

В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется встреча с мастером урало-сибирской росписи Ольги Отрадновой.

В Тюмени в 17 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Практика тело-гений".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в спорткомплексе "Гагаринский" (ул. Макарова, 2) начнутся соревнования по плаванию в рамках спартакиады среди допризывной молодежи.

В Тюмени продолжится региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Интересное в этот день:

1497 — Васко да Гама достиг берегов Индии.

1642 — основан Монреаль.

1703 — русский флот одержал свою первую победу (над двумя шведскими кораблями в устье Невы).

1718 — английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемёт — ружье Пакла.

1727 — на русский престол вступил Пётр II, малолетний внук Петра I.

1861 — первое в мире туристическое бюро Томаса Кука впервые в мире отправило туристическую группу в международную поездку (из Лондона в Париж).

1865 — основан Международный союз электросвязи.

1866 — основано Русское техническое общество.

1867 — в России учреждается земская почта.

1877 — в бостонском офисе установлен первый в мире телефонный распределительный щит.

1916 — в Англии впервые совершён переход на летнее время.

1928 — в Амстердаме (Нидерланды) открылись IX Олимпийские игры.

1972 — в Советском Союзе осуществлен запуск искусственного спутника Земли "Космос-490" для изучения первичного космического излучения и потоков электронов высокой энергии.

1990 — в ночь с 17 на 18 мая в 20 км западнее города Стерлитамак упал метеорит "Стерлитамак".

1997 — Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд).

2009 — вышла первая, тестовая версия компьютерной игры "Minecraft", ставшей одной из самых популярных в мире.