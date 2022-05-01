18 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнутся соревнования по многоборью в рамках спартакиады среди допризывной молодежи.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском государственном университете (ул. Пржевальского, 37) начнется торжественная церемония открытия полуфинала профессионального конкурса "Флагманы образования. Студенты" для участников УФО. На 11 часов 30 минут запланирован пресс-подход.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) стартует квиз "Герои земли тюменской".

В Тюмени в 14 часов в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) начнется церемония закрытия регионального чемпионата "Абилимпикс".

В Тюмени в 14 часов в третьем корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2, к.3) начнется встреча студентов и выпускников вуза с руководителями агропромышленных предприятий региона.

В Тюмени в 15 часов в департаменте АПК Тюменской области (Хохрякова 47, 3 этаж) начнется рабочая встреча по организации фестиваля фермерской еды "СВОЕ".

В Тюмени в 15 часов в седьмом учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется встреча студентов и выпускников вуза с ректором, главой администрации Тюменского района и депутатами облдумы.

В Тюмени в 16 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется лекция Валерия Чупина "Серебряный век в Тюмени".

В Заводоуковске в 10 часов в детско-юношеской спортивной школе (ул. Полугорная, 62), городской школе № 4 (ул. Щорса,13) и в АУ ДО "ЦРД и М" (ул.Комарова, 42/1) начнутся соревнования в рамках окружной спартакиады инвалидов.

Интересное в этот день:

1704 — заложен Кроншлот, форт Кронштадта.

1724 — состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I.

1753 — указом русской императрицы Елизаветы учрежден первый в России Дворянский заёмный банк.

1787 — мастерам из Тулузы впервые удалась гравировка по стеклу.

1867 — в России учреждена земская почта.

1881 — указом Александра III в Российской империи учреждена Закаспийская область.

1886 — в Севастополе спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма".

1888 — в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1896 — в Петербурге в доме № 46 по Невскому проспекту открыт первый в городе кинотеатр.

1915 — испытан первый в мире танк "Вездеход".

1934 — в советских политехнических институтах введено преподавание истории и географии.

1953 — американская летчица Жаклин Кокран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолёте звуковой барьер.

1958 — на XI Каннском кинофестивале "Золотую пальмовую ветвь" получил советский фильм "Летят журавли".

1996 — в Тайване создана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 метров.

1997 — ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года (мировой рекорд).

2009 — открыт новый Большой Новороссийский тоннель.