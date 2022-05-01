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Коллекцию детского смеха соберут в Тюменской области к 1 июня

Общество, 09:45 19 мая 2022

Екатерина Хавер, семейный архив семьи Улыбиных | Фото: Екатерина Хавер, семейный архив семьи Улыбиных

Коллекцию смеха юных жителей Тюменской области собирает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования в своей группе во ВКонтакте к 1 июня, Дню защиты детей.

Принять участие в конкурсе просто – нужно рассмешить своего ребенка, снять его смех на видео, выложить под постом по ссылке и, сделав репост на свою страницу, предложить друзьям присоединиться к акции.

Коллекция смеха уже пополнилась первыми героями. Жительница Тюмени Татьяна Яценко поделилась несколькими секундами веселья в компании своей дочери.

"Яночке 1 год и 6 месяцев. Родители всегда готовы на все, чтобы ребенок чувствовал себя счастливым. Дочери больше всего нравятся игры и в прятки. Любим побаловаться все вместе. Её смех вызывает радугу чувств... Радости, любви, благодарности. Это как энергетический канал обмена между нами, эмоциональная связь, которую трудно описать словами", - делится Татьяна.

1 июня среди участников веселого конкурса организаторы разыграют 8 подарочных карт в городской парк аттракционов, с помощью которых можно будет прокатиться на любых 5 каруселях. А самые интересные видео войдут в сборный ролик, который организаторы смонтируют к детскому празднику на радость всем жителям региона.

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# День защиты детей , дети , конкурсы

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