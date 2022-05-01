21 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) стартует пробежка, которую возглавит экс-капитан отечественной сборной по футболу, игрок лондонского клуба "Челси" Алексей Смертин.

В Тюмени в 10 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по волейболу в рамках спартакиады студенческих отрядов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнется открытие Кубка города и первенства города по каратэ.

В Тюмени в 11 часов в сквере Якова Неумоева начнется мероприятие "Спортивный заряд".

В Тюмени в 11 часов в сквере "Комсомольский" начнется чемпионат по городошному спорту.

В Тюмени в 11 часов 45 минут в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" откроются всероссийские соревнования "Российский Азимут – 2022".

В Тюмени в 12 часов в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23) начнется презентация новой программы двойных дипломов, реализуемой совместно с НИУ ВШЭ, "Управление медиа и продюсирование".

В Тюмени в 14 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс для родителей и подростков "Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение?".

В Тюмени в 16 часов в музеях "Городская дума" (ул. Ленина, 2), "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18), "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) начнется детская программа "Ночи музеев 2022". В 20 часов стартует взрослая программа мероприятия.

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется детская "Ночь музеев 2022", в 18 часов - основная программа "Ночи музеев 2022".

В Тюмени в 17 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется творческая встреча с тюменским поэтом Владимиром Молдовановым.

В Тюмени в 17 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется смотр творческих коллективов в рамках публичных слушаний "В ногу со временем".

В Тюмени в 19 часов в галерее сувениров "Легенды Сибири" (ул. Володарского, 47) начнутся экскурсии по выставке "Палео Сибирь".

В Тюмени в 21 час в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется серия мероприятий "Ночь Конторы" в рамках акции "Ночь музеев".

В Тюмени в Тюменском медицинском университете (ул. Одесская, 54) продолжится первый региональный хакатон цифровых технологий в здоровьесбережении "IT SaveHealth".

В поселке Московский в 10 часов на кордодроме в Центре физкультурной и спортивной работы Тюменского района "Сибиряк" (ул. Озерная, 8а, стр. 1) начнется открытие пятого этапа Кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2D.

В Тобольске в 15 часов в СК "Центральный" стартуют заключительные поединки всероссийских соревнований по боксу РФСО "Спартак" среди мужчин и женщин 19-40 лет.

В Тобольске в скейт парке "Максимум" (4 мкр, 54) пройдут Чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту, всероссийские соревнования по велосипедному спорту.

Интересное в этот день:

1091 — произошло первое видимое из Русских земель и описанное источниках кольцеобразное затмение Солнца.

1502 — испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике.

1712 — Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

1792 — произошло извержение вулкана Ундзэн. Входит в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества.

1837 — началась первая в России шахматная партия по переписке.

1851 — в Австралии обнаружено первое золото.

1881 — Клара Бартон учредила Американский Красный Крест.

1904 — в Париже основана ФИФА — Международная федерация футбола.

1928 — Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1969 — первый полет транспортного самолета Ан-26.

2001 — крупнейшие автопроизводители подписали договор об учреждении альтернативного чемпионата мира в классе "Формула-1".