22 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнутся пятые интеллектуальные игры школы математики "Команда Будущего".

В Тюмени в 10 часов от мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а,

строение 1) стартуют фестиваль бега "Стальной характер" и Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ.

В Тюмени в 10 часов в лесопарке им. Ю.А. Гагарина начнется пятый этап массовых

соревнований по спортивному ориентированию.

В Тюмени в 10 часов в спортивном зале центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется детский турнир "Юный дзюдоист".

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Startup Sprint" от молодежных акселераторов Сбера.

В Тобольске в СК "Тобол" (ул. Рощинский переулок, 69) пройдут всероссийские соревнования по велосипедному спорту "Дуэльная гонка" (BMX-гонка на время).

В поселке Московский на кордодроме в Центре физкультурной и спортивной работы Тюменского района "Сибиряк" (ул. Озерная, 8а, стр. 1) продолжится пятый этап Кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2D.

Интересное в этот день:

1455 — первой битвой при Сент-Олбансе началась война Алой и Белой Розы.

1785 — в Москве прошла закладка Дома Пашкова, в котором сейчас располагается Российская государственная библиотека.

1769 — отлит колокол для часов Спасской башни Московского Кремля.

1849 — Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока.

1892 — доктор Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.

1906 — братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

1916 — в Петербурге перед зданием Николаевского кавалерийского училища установлен памятник М. Ю. Лермонтову.

1940 — указ президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали "Серп и Молот" — знака отличия Героя Социалистического Труда.

1960 — в Южной Америке произошло Великое Чилийское землетрясение.

1977 — последний рейс знаменитого "Восточного экспресса", которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж — Стамбул.

1990 — после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.