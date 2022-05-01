23 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, зеленый зал заседаний) начнется внеочередное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 14 часов на стадионе "Геолог" начнутся чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атлетике.

В Тюмени в 19 часов на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется четвертьфинал официальной лиги КВН "Запсиб".

Интересное в этот день:

1618 — официальная дата начала Тридцатилетней войны.

1879 — Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, став первым в мире писателем, удостоенным такой чести.

1904 — в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.

1922 — в Петрограде создана пионерская организация.

1928 — старт экспедиции на дирижабле "Италия" к Северному полюсу Земли.

1934 — первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством С. П. Королева в ГИРД.

1969 — группа "The Who" выпустила первую в истории рок-оперу "Томми".

1994 — фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" завоевал "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.