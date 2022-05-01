22 водителя за езду в пьяном виде задержали сотрудники ГИБДД в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 водителя в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом сотрудники полиции Тюмени 20 мая, сообщает пресс-служба подразделения.

Полицейские оценивали состояние водителей в рамках акции “Сплошная проверка”, которая прошла на ул. Широтной, 200 в Тюмени. 45-летний водитель автомобиля "Ford Focus" отказался от прохождения освидетельствования в наркологическом учреждении. 7 автолюбителей привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку.

Отметим, акция "Сплошная проверка" прошла в городах и районах Тюменской области.