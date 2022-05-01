Фотогалерея: гала-концерт детского фестиваля "Радуга" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт и церемония награждения победителей XХII областного национального фестиваля детского художественного творчества "Радуга" прошли в Тюмени 21 мая в колледже искусств.

На сцену вышли более 500 ребят, они представили яркие номера и традиционное народное творчество русских, татар, казаков, северных народов, армян, белорусов, казахов, молдаван, немцев, узбеков, чеченцев, украинцев, цыган и других народов.