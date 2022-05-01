Тюменские студенты поделились опытом в организации проекта "Студент года" на образовательной смене в "Сенеже"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские студенты Дания Апасова и Владислав Ширинговский приняли участие в образовательной программе мастерской управления “Сенеж” в Солнечногорске.

Ребята поделились опытом в организации проекта “Студент года” и приняли участие в вебинарах. В течение трех дней тюменцы изучали, как развивать все четыре типа интеллекта, строили проект своего бизнеса, учились работать в команде и генерировать креативные идеи. Обучение проходило в рамках сессии для организаторов и победителей регионального этапа российской национальной премии "Студент года", сообщает “Moi-portal.ru”.