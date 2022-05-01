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Более 600 жителей Тюменской области стали победителями проектов платформы "Россия — страна возможностей"

Общество, 15:42 22 мая 2022

группа "Территория смыслов" ВКонтакте | Фото: группа "Территория смыслов" ВКонтакте

Участие в проектах президентской платформы "Россия — страна возможностей" приняли более 143 тыс. жителей Тюменской области, 636 стали победителями, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Моор и поздравил проект с днем рождения.

"Регион нацелен на создание комфортных условий для развития талантливой молодежи. И в этом мы совпадаем с президентской платформой. Поздравляю создателей, кураторов и участников платформы "Россия — страна возможностей" с днем рождения", — написал он.

Александр Моор напомнил, что в 2021 году вместе с командой платформы были проведены региональные этапы конкурсов "Лучший социальный проект года" и "Моя страна — моя Россия". В Тюмени открылся Центр оценки компетенций. Состоялся полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства". Уже в 2022 году прошел окружной этап профессионального состязания "Флагманы образования. Студенты".

Сегодня проекту "Россия — страна возможностей" исполняется четыре года. Он позиционирует себя как платформа, которая объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны.

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# Александр Моор

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