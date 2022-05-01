В Тюменской области в апреле росли цены на услуги связи и стоматологическую помощь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько крупных операторов повысили в апреле действующие тарифы на услуги сотовой связи на фоне увеличения расходов на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию из-за перебоев с поставками импортного оборудования.

Это, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области, определило годовой темп прироста цен в сфере услуг в апреле 2022 года - по сравнению с мартом он вырос на 0,75 п.п. и составил 9,83%.

Высокая зависимость от импортного оборудования и материалов сказалась также на удорожании отдельных медицинских услуг, в частности произошло ускорение роста цен на стоматологию. Повышение издержек авиакомпаний в связи удорожанием обслуживания и ремонта самолетов привело к увеличению годовых темпов прироста цен на услуги воздушного транспорта.