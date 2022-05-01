24 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут в бизнес-центре "Нобель-парк" (ул. Пермякова, 1, стр.5, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-подход участников и организаторов Всероссийского дня онколога.

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется защита детских выпускных проектов учеников центра робототехники и АСУ Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется презентация книги "Алькины каникулы" тюменского прозаика, члена Союза писателей России Ирины Андреевой.

В Тюмени в 10 часов на стадионе "Геолог" продолжатся чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атлетике.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а, стр. 1) начнется пресс-конференция по вопросам развития туристической отрасли в Тюменской области и предстоящего летнего сезона.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется лекция "Геймификация и как ее применить в найме, бизнесе, семье" в рамках работы школы цифровой трансформации.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а, стр. 1) начнется просветительская программа для специалистов в сфере развития городской среды.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) стартует неделя коучинга.

Интересное в этот день:

1032 — Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.

1571 — Крымский хан Девлет-Гирей безуспешно осаждает московский Кремль. Московские слободы и посад полностью уничтожены.

1805 — в Бонне состоялась премьера Крейцеровой сонаты Бетховена.

1910 — первый официально зарегистрированный полёт аэроплана русской конструкции "Гаккель-III" на расстояние около 200 метров.

1911 — в России осуществлен первый в мире поиск подлодки с аэроплана.

1932 — открыто регулярное почтово-грузовое воздушное сообщение между Ленинградом и Москвой.

1975 — полет космического корабля Союз-18. Вторая экспедиция на Салют-4.

2008 — Россия впервые победила на конкурсе песни "Евровидение".