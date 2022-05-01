25 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спортивной школе "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнется фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди дошкольных образовательных организаций.

В Тюмени в 9 часов 30 минут на озере Оброчное (район ул. 3-й Элеваторной) начнется чемпионат и первенство города по гребному слалому.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется брифинг - знакомство со старшим помощником прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Светланой Ильиных.

В Тюмени в 12 часов в Сквере Депутатов начнется акция, приуроченная ко Дню пропавших детей.

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Актуальные меры поддержки креативных индустрий".

В Тюмени в 15 часов В 15:00 в Сквере Депутатов – акция "Полезный обмен".

В Тюмени в 17 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется встреча с группой авторов книги "Повесть о городах Таре и Тюмени".

В Тюмени в 17 часов 30 минут на железнодорожный вокзал (ул. Привокзальная, 22) прибудет региональная делегация фестиваля "Студенческая весна".

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Инвестиционная презентация стартапа. Привлекаем инвестиции за 12 слайдов".

В Тюмени в детском оздоровительно-образовательном центре "Олимпийская Ребячка" пройдут областные "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" среди школьников.

Интересное в этот день:

996 — в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы — знаменитая Десятинная церковь.

1579 — Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днем основания Донского казачества.

1779 — в Москве открылось межевое училище, которое было названо в честь внука Екатерины II Константина.

1829 — в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.

1919 — на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча.

1939 — первые в стране испытания системы автоматического взлёта и посадки тяжелого самолета ТБ-1.

1955 — британские альпинисты Джордж Бэнд и Джо Браун совершили первое успешное восхождение на Канченджангу (8586 м).

1987 — в 15 часов 59 минут атомный ледокол "Сибирь" достиг Северного полюса планеты.

2000 — в Третьяковской галерее открыта постоянная экспозиция "Искусство XX века".

2009 — Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.