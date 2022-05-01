26 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание облдумы.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание гордумы.
В Тюмени в 10 часов в детском саду № 3 (Монтажников, 11/2) начнутся веселые старты в рамках ежегодной спартакиады "Малыш" среди дошкольных образовательных организаций.
В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется круглый стол по обсуждению внесенного в Госдуму проекта федерального закона "О российском движении детей и молодежи "Большая перемена".
В Тюмени в 15 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-конференция, посвященная организации форума "День предпринимателя-2022".
В Тюмени в 18 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется мероприятие "Коучинг для устойчивости и развития бизнеса и команд".
В Тюмени на озере Оброчное (район ул. 3-й Элеваторной) продолжатся чемпионат и первенство города по гребному слалому.
В Тюмени в детском оздоровительно-образовательном центре "Олимпийская ребячка" продолжатся "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" среди школьников.
Интересное в этот день:
1648 — Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.
1768 — Екатерина II дала устное повеление своему личному секретарю Бецкому о постановке монумента Петра I (будущего "Медного всадника").
1868 — последняя публичная казнь в Англии.
1874 — британское правительство постановило открыть первую в Канаде военную академию.
1887 — открыта для пассажиров основная линия Канадской Тихоокеанской железной дороги.
1908 — в Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.
1909 — дирижабль LZ-6, впервые использованный гражданской авиакомпанией, совершил свой первый полет.
1910 — в Петербурге открыт памятник Петру I на Кирочной улице "от чинов л.-гв. Преображенского полка".
1913 — в Петербурге состоялся первый в истории полет многомоторного самолёта "Русский витязь", созданного инженером Игорем Сикорским.
1924 — первый полет первого советского цельнометаллического самолёта АНТ-2.
1928 — на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.
1947 — в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).
2008 — произошла катастрофа Ан-12 под Челябинском.