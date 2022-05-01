26 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание облдумы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание гордумы.

В Тюмени в 10 часов в детском саду № 3 (Монтажников, 11/2) начнутся веселые старты в рамках ежегодной спартакиады "Малыш" среди дошкольных образовательных организаций.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется круглый стол по обсуждению внесенного в Госдуму проекта федерального закона "О российском движении детей и молодежи "Большая перемена".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-конференция, посвященная организации форума "День предпринимателя-2022".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется мероприятие "Коучинг для устойчивости и развития бизнеса и команд".

В Тюмени на озере Оброчное (район ул. 3-й Элеваторной) продолжатся чемпионат и первенство города по гребному слалому.

В Тюмени в детском оздоровительно-образовательном центре "Олимпийская ребячка" продолжатся "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" среди школьников.

Интересное в этот день:

1648 — Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.

1768 — Екатерина II дала устное повеление своему личному секретарю Бецкому о постановке монумента Петра I (будущего "Медного всадника").

1868 — последняя публичная казнь в Англии.

1874 — британское правительство постановило открыть первую в Канаде военную академию.

1887 — открыта для пассажиров основная линия Канадской Тихоокеанской железной дороги.

1908 — в Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.

1909 — дирижабль LZ-6, впервые использованный гражданской авиакомпанией, совершил свой первый полет.

1910 — в Петербурге открыт памятник Петру I на Кирочной улице "от чинов л.-гв. Преображенского полка".

1913 — в Петербурге состоялся первый в истории полет многомоторного самолёта "Русский витязь", созданного инженером Игорем Сикорским.

1924 — первый полет первого советского цельнометаллического самолёта АНТ-2.

1928 — на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

1947 — в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).

2008 — произошла катастрофа Ан-12 под Челябинском.