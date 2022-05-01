27 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Западно-Сибирском инновационном центре (ул. Республики, 142) начнется форум "День предпринимателя – 2022. Большая бизнес-планерка".

В Тюмени в 10 часов в центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется акция "Мы поздравляем, нас поздравляют", приуроченная ко дню библиотекаря.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, малый зал) начнется премьера спектакля "Сказка про Царя коварного и Вовку-Пожарного".

В Тюмени в 11 часов начнется встреа активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта "За Россию" с жителями многоквартирного дома №18 по улице Одесской.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется творческая встреча с писателем Дмитрием Сергеевым "С книгой открываем мир".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется круглый стол по обсуждению внесенного в Госдуму проекта федерального закона "О российском движении детей и молодежи "Большая перемена".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется презентация книги А.А. Петрушина "Когда закончилась война".

В Тюмени в 17 часов 30 минут напротив мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется открытие лаборатории сотворчества горожан от театра "Мимикрия".

В Тобольске в 11 часов 15 минут во "Дворце наместника" начнутся общественные обсуждения комплексной программы развития городской среды до 2030 года.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Моя территория" начнется семинар "Генерация идей творческой экономики для развития исторического центра города".

Интересное в этот день:

1703 — заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.

1795 — основана первая государственная общедоступная библиотека в России — Императорская публичная библиотека.

1821 — основана Николаевская астрономическая обсерватория.

1895 — английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1913 — в Петербурге первый в мире четырехмоторный самолtт "Русский витязь" конструкции Сикорского успешно прошtл первые испытания в полtте.

1926 — в городке Ганнибал (шт. Миссури) воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.

1931 — первый в мире полет человека на стратостате совершили швейцарские ученые.

1933 — состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросtнка".

1934 — в СССР введено звание "Заслуженный мастер спорта".

1969 — основана рок-группа "Машина времени".

1971 — в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина.

1994 — Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.