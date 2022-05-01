28 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на озере Оброчном в районе ул. Дамбовская, 51б начнется первенство Уральского федерального округа по гребному слалому.

В Тюмени в 10 часов в центре спортивной гимнастики (ул. Ватутина, 1) начнутся региональные соревнования по спортивной гимнастике "Восходящие звездочки Тюмени".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется выпускной Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в сквере "Корабельный" (ул. Судоремонтная, 27) начнется праздничная программа "Мы в Тюмени все соседи".

В Тюмени в 12 часов в сквере Комсомольском начнется праздничная программа "Ни шагу назад!", посвященная 104-й годовщине Пограничной службы ФСБ России.

В Тюмени в 12 часов от библиотеки истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) стартует пешеходная экскурсия "От столицы до столицы" в рамках концепции "Горячий Weekend".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс по мобильной фотографии.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется образовательная встреча в честь Международного дня по охране женского здоровья.

В Тюмени в 17 часов в библиотеках города стартует Всероссийская акция "Библионочь-2022".

В Тюмени в 18 часов в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) начнется торжественное открытие турнира по кулачным боям.

В Тюмени в 19 часов на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется концерт в поддержку фестиваля "Музсходка".

В Нижней Тавде в конно-спортивном центре "Нижняя Тавда" (ул. Дзержинского, 38) состоятся открытые соревнования по конному спорту, посвященные Дню защиты детей.

Интересное в этот день:

1742 — в Лондоне сооружен первый крытый плавательный бассейн.

1812 — Михаил Кутузов заключил Бухарестский мир с турками. Закончилась русско-турецкая война, длившаяся с 1806 года.

1831 — в Санкт-Петербурге открылся для обозрения Румянцевский музей (в 1861 году был переведён в Москву).

1867 — в Александринском театре состоялась премьера драмы А. К. Толстого "Смерть Иоанна Грозного".

1900 — в Москве, в небольшом доме на Немецкой улице открылась бесплатная библиотека-читальня, основанная в 1899 году к 100-летию А. С. Пушкина.

1928 — из Италии в Москву вернулся Максим Горький.

1935 — состоялся первый полёт опытного образца немецкого истребителя Messerschmitt Bf.109 — самого массового истребителя Второй мировой войны.

1957 — в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки — призы "Грэмми".

1970 — в Западной Германии впервые осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

1985 — футбольная команда "Динамо" (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.

1987 — на Красной площади в Москве приземлился спортивный самолёт Матиаса Руста.

2000 — в Москве открылся Международный фестиваль каскадёров "Прометей".