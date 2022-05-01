30 мая - события дня

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется торжественное открытие Тюменской школы креативных индустрий.

Интересное в этот день:

1431 — в Руане сожжена Жанна д’Арк.

1498 — начало третьей экспедиции Христофора Колумба.

1712 — в Санкт-Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.

1805 — войсковым наказным атаманом М. И. Платовым основан город Новочеркасск как новый административный центр Земли войска Донского.

1815 — затонуло в шторм судно Ост-Индской компании "Арнистон".

1884 — открыто движение по Екатерининской железной дороге, соединивший Донбасс и Кривбасс.

1886 — в Российской Империи принят закон об отмене с 1887 года подушной подати.

1886 — в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие.

1908 — состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей.

1942 — создан Центральный штаб партизанского движения.

1950 — постановление ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких колхозов.

1994 — дебют телепрограммы "Час пик" Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.

1995 — в России введена в обращение стотысячная купюра.