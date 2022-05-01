Аспиранты ТюмГУ выиграли 100 тысяч рублей на хакатоне IT-технологий

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Аспиранты ТюмГУ стали победилями в региональном хакатоне IT-технологий в медицине IT SaveHealth.

Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, на площадке Тюменского ГМУ свои проекты разрабатывали студенты и молодые ученые разных вузов региона, обучающиеся по программам IT и медицины.

В числе победителей, представивших работоспособные решения актуальных вопросов здравоохранения Тюменской области, – аспиранты Института математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета.

Обладателем главного приза в 100 тыс. рублей стала команда "Простые слова", успешно справившись с решением кейса "Создание автоматизированной системы для расчета показателя скорректированной фазы сна и фазовой согласованности с ритмом температуры".