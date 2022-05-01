Пациенты после инсульта и инфаркта проходят реабилитацию в областной больнице №3
Более 40 пациентов после инсульта и инфаркта прошли курс реабилитации в эргокомнате областной больницы №3 в Тобольске с начала 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
В помещении установлены элементы кухни и жилого пространства для отработки утраченных навыков.
В отделении реабилитации для пациентов, перенесших острые сосудистые состояния также есть зал лечебной физкультуры с тренажерами-аппаратами, оборудованием для восстановления двигательной активности, вестибулярного аппарата.
Комнату обустроили благодаря победе проекта тобольской больницы в конкурсе социальных инвестиций "Формула хороших дел".