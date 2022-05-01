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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

13 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 13:17 29 мая 2022

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

13 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки, выздоровели 39 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 29 мая.

Всего в России выявлено 4 тыс. 188 новых случая коронавируса. Зафиксировано 85 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 4 тыс. 411 человек.

В Москве выявили 286 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 257. В Свердловской области заболели 115 человек, в Челябинской - 111, в Югре – 35, на Ямале – 10, в Курганской области – 23.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 324 тыс. 036 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 378 тыс. 955 летальных исходов, выздоровели 17 млн 729 тыс. 851 человек.

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