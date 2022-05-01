31 мая - события дня
В Тюмени в 9 часов в многофункциональном спортивном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнется турнир по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн.
В Тюмени в 11 часов в конференц-зале главного корпуса ГАУ Северного Зауралья (ул. Республики, 7) начнется открытие "Школа фермера".
В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, 2 этаж) начнется пресс-конференция "ЗдравКонтроль: первые итоги работы федерального проекта Тюменской области". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".
В Тюмени в 18 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется отчетная программа "Волшебный мир театра".
В Тюмени в 18 часов на площади п. Верхний Бор (ул. Славянская, 9) начнется детское мероприятие "Праздник радости и смеха".
В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, летняя веранда) начнется открытие летнего сезона "Набережника".
В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, большой зал) начнется Вечер современной хореографии.
В Ялуторовске в 19 часов у кинотеатра "Юбилейный" (ул. Ленина, 48) начнется семейный танцевальный мастер-класс "В ритме ча-ча-ча" в честь Международного дня защиты детей.
Интересное в этот день:
1223 — в битве при Калке войсками монгольского полководца Субэдея разбито русско-половецкое войско.
1815 — провозглашено создание Нидерландского королевства.
1836 — в Англии запатентован гребной винт.
1868 — в окрестностях Парижа, в парке Сен-Клу, прошла первая в мире велогонка.
1937 — в Советскую Россию вернулся писатель Александр Куприн.
1942 — в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч между Динамо и ЛМЗ.
1943 — в советских совхозах и МТС ликвидированы политотделы.
1952 — вступил в строй Волго-Донской судоходный канал.
1961 — провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.
1970 — землетрясение в Перу унесло жизни более 60 тысяч человек.
2002 — в Японии и Южной Корее стартовал Чемпионат мира по футболу.
2003 — официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты.