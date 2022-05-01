31 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в многофункциональном спортивном центре "Олимпия" (ул. ​Пржевальского, 37) начнется турнир по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн.

В Тюмени в 11 часов в конференц-зале главного корпуса ГАУ Северного Зауралья (ул. Республики, 7) начнется открытие "Школа фермера".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, 2 этаж) начнется пресс-конференция "ЗдравКонтроль: первые итоги работы федерального проекта Тюменской области". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 18 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется отчетная программа "Волшебный мир театра".

В Тюмени в 18 часов на площади п. Верхний Бор (ул. Славянская, 9) начнется детское мероприятие "Праздник радости и смеха".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, летняя веранда) начнется открытие летнего сезона "Набережника".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, большой зал) начнется Вечер современной хореографии.

В Ялуторовске в 19 часов у кинотеатра "Юбилейный" (ул. Ленина, 48) начнется семейный танцевальный мастер-класс "В ритме ча-ча-ча" в честь Международного дня защиты детей.

Интересное в этот день:

1223 — в битве при Калке войсками монгольского полководца Субэдея разбито русско-половецкое войско.

1815 — провозглашено создание Нидерландского королевства.

1836 — в Англии запатентован гребной винт.

1868 — в окрестностях Парижа, в парке Сен-Клу, прошла первая в мире велогонка.

1937 — в Советскую Россию вернулся писатель Александр Куприн.

1942 — в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч между Динамо и ЛМЗ.

1943 — в советских совхозах и МТС ликвидированы политотделы.

1952 — вступил в строй Волго-Донской судоходный канал.

1961 — провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.

1970 — землетрясение в Перу унесло жизни более 60 тысяч человек.

2002 — в Японии и Южной Корее стартовал Чемпионат мира по футболу.

2003 — официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты.