1 июня - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут на площади 400-летия Тюмени (арт-пространство "Время Победы") начнется городской смотр строя и песни, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации.

В Тюмени в 11 часов в региональном центре "Семья" (ул. Ермака, 1а) начнется награждение победителей регионального и муниципального этапа всероссийского конкурса "Семья года-2022".

В Тюмени в 11 часов на площади ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) стартует интерактивная развлекательная программа "Чудетство".

В Тюмени в 11 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22) начнется фестиваль детского творчества "Юные таланты".

В Тюмени в 14 часов на площади ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется театрализованная программа "Летний БУМ!" в рамках проекта "Академия радости".

В Тюмени в 15 часов на Площади 400-летия Тюмени начнется подведение итогов первого областного вокального фестиваля-конкурса юных исполнителей "Звездный старт".

В Тюмени в 15 часов на открытой площадке по адресу ул. Ямская, 118 начнется концертная программа, посвященная Дню защиты детей.

В Тюмени в 15 часов 30 минут во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется праздник, посвященный Дню защиты детей.

В Тюмени в 17 часов в центральной городской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется закрытие Дней исторического и культурного наследия и подведение итогов конкурсов "Памятники Тюмени-2022", "Тюменское зодчество: от дымника до наличника".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся мастер-классы по созданию декора в технике макраме, по росписи и запуску воздушного змея. Вход свободный.

В Тюмени в 17 часов на Цветном бульваре начнется интерактивная игра "Операция "Дорожный дозор", а также игры для детей, выступления тюменских артистов и аниматоров.

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется конференция для подростков и родителей "Стажировка для подростков. Как начать зарабатывать?".

В Тюмени в 18 часов на площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется театрализованное представление "Здравствуй, лето!".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся выступления творческого объединения "Фактура" и территории танцев "Ракурс".

В Тобольске в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется открытие бэби-театра "Там где хорошо".

Интересное в этот день:

1479 — в Копенгагене открыт первый в Дании университет.

1495 — первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии.

1725 — в царствование Екатерины I учрежден Орден Святого Александра Невского.

1787 — Екатерина II устроила смотр русского флота в Инкермане.

1798 — в Санкт-Петербурге учрежден Екатерининский институт благородных девиц.

1831 — английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

1862 — на всей территории США запрещено рабство.

1867 — в Российской империи введен институт мировых судей.

1869 — американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования.

1924 — со сборочного конвейера сошел первый шестицилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.

1935 — первый полет самолета-амфибии S-43.

1955 — утвержден эскизный проект вертолета Ми-6.

1965 — писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.

1992 — Россия стала 165-м членом Международного валютного фонда.