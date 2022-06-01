2 июня - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов и в 16 часов на турбазе "Авангард" (ул. Веселая, 2) начнутся открытые тренировки с мастером спорта по спортивному туризму Андреем Львовым.

В Тюмени в 11 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "Начинаем лето".

В Тюмени в 11 часов на площади ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется театрализованное представление "В поисках страны Хихиландии".

В Тюмени в 12 часов на площади по адресу ул. Метелевская, 11а начнется интерактивная развлекательная программа "Здравствуй, лето!".

В Тюмени в 12 часов 20 минут в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется пресс-подход участников рабочей встречи депутатов Тюменской и Пермской городских дум.

В Тюмени в 14 часов на площадке у центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется открытие Центра уличного баскетбола в Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5) стартует Кубок главы города по плаванию, посвященный Дню защиты детей.

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется профориентационный мастер-класс для подростков "Будьте в ТОПе: как определиться с будущей профессией".

В Тюмени в 16 часов в коворкинге партии "Новые люди" (ул. Дзержинского, 15) начнется встреча Тюменского клуба ТРИЗ.

В Тюмени в 16 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется интерактивная программа "Лето без травм".

В Тюмени в 17 часов на площади п. Рощино (ул. Троицкая, 4) и в 18 часов 30 минут на площади п. РТС (ул. Черепанова, 62) пройдут театрализованные игровые программы "Город детства".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, большой зал) начнется встреча с экспертами индустрии моды.

В Тюмени в 21 час 17 минут с железнодорожного вокзала отправится делегация победителей и призеров областной "Студенческой весны" из колледжей и техникумов на "Российскую студенческую весну".

В Тюмени на обводненном карьере "Школьный" (вблизи дома 11/1 по ул. Логунова) продолжится чемпионат и первенство Тюменской области по судомодельному спорту.

Интересное в этот день:

1474 — рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле, возводимый мастерами Кривцовым и Мышкиным.

1856 — основан Благовещенск, центр Амурской области, в месте слияния рек Амур и Зея.

1857 — Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.

1859 — на острове Хонсю (Япония) основан город Йокогама.

1891 — по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе введено пенальти.

1910 — в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.

1924 — все индейцы США получили американское гражданство.

1955 — основан космодром Байконур.

1964 — на Волжском шинном заводе выпущена первая покрышка.

1968 — рукопись романа "Архипелаг ГУЛАГ" была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.

1979 — начало первого визита Папы Римского Иоанна Павла II в Польшу.