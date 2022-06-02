3 июня - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов у здания администрации города (Первомайская, 20) начнется торжественное открытие "Трудового лета".

В Тюмени в 11 часов в органном зале Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется пресс-конференция "Лето в Тобольске".

В Тюмени в 11 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется развлекательно-игровая программа "Детство – лучшая планета!".

В Тюмени в 11 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется экскурсия по выставке "Ольга Монина. Сказочное пространство и его окрестности. Книжные иллюстрации. Графика. Документы".

В Тюмени в 12 часов на обводненном карьере "Школьный" (вблизи дома 11/1 по ул. Логунова) начнется награждение победителей чемпионата и первенства Тюменской области по судомодельному спорту.

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется тренинг "Профилактика эмоционального и профессионального выгорания".

В Тюмени в 15 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется спортивная программа "В мире спорта".

В Тюмени в 15 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется презентация художественного альбома "Крылья и теперь не знают устали" к 90-летнему юбилею Николая Распопова.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется фестиваль "Музсходка".

В Тюмени на турбазе "Авангард" (ул. Веселая, 2) продолжатся открытые тренировки с мастером спорта по спортивному туризму Андреем Львовым.

Интересное в этот день:

1540 — Эрнандо де Сото первым из европейцев пересёк горы Аппалачи.

1789 — Александр Маккензи открыл реку Маккензи в Канаде.

1837 — под Лондоном открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.

1910 — совершил свой первый полёт английский военный дирижабль "Бета 1".

1917 — открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

1950 — французская гималайская экспедиция, возглавляемая Морисом Эрцогом, впервые покорила горную вершину высотой более 8000 метров.

1954 — в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).

1959 — Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющимся.

1965 — Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос.

1970 — американский биолог Хар Гобинд Корана синтезировал первый искусственный ген.

1992 — в России создан Совет безопасности.

2010 — стартовал третий этап проекта Марс-500.