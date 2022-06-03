В Тюмени в выходные обещают до 20 градусов тепла

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До плюс 19 градусов прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 4 и 5 июня.

По данным центра Фобос, 4 июня температура воздуха днем не поднимется выше 18 градусов. В ночные часы похолодает до плюс 6. В течение суток ожидается ясная погода и северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду.

5 июня при переменной облачности воздух днем прогреется до плюс 20 градусов, ночная температура воздуха составит плюс 10. Слабый ветер подует с северо-востока.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. С 6 по 8 июня дневная температура воздуха составит от 17 до 19 градусов, ночная – до плюс 10. Осадков в эти дни не ожидается, скорость северного ветра не превысит 3 метров в секунду.

Любовь Голышева