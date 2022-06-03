4 июня - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на стадионе СК "Строймаш" начнутся соревнования по мини-футболу (ул. Индустриальная, 49А) в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.

В Тюмени в 10 часов в зале совещаний департамента образования и науки Тюменской области (Володарского,49, 3 этаж) начнется награждение победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

В Тюмени в 12 часов на Площади 400-летия начнется городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов".

В Тюмени в 12 часов на площади ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется музыкальная игровая программа "Сказка к нам идет".

В Тюмени в 15 часов на Площади 400-летия начнется второй городской фестиваль детских оркестров "Новый Олимп".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется фестиваль "Музсходка".

В Тюмени в 15 часов от библиотеки истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) стартует пешеходная экскурсия "От столицы до столицы".

В Тюмени в 15 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) откроется художественно-поэтическая выставка “Συνομιλία” (диалог впечатлений, разговор сердец).

В Тюмени в 16 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется полуфинал областной "Пионер-лиги КВН".

В поселке Новотарманский в 9 часов в районе водозабора стартует чемпионат и первенство Тюменской области по авиамодельному спорту и чемпионат УФО по авиамодельному спорту.

В поселке Боровский в 10 часов стартует финал летних сельских спортивных игр Тюменского района.

Интересное в этот день:

1665 — испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом, в Марианские.

1703 — заложен Домик Петра I.

1741 — русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски.

1878 — Османская империя передала Великобритании управление островом Кипр.

1916 — первая мировая война: Начало Брусиловского прорыва, наступательной операции русской армии.

1917 — учреждение Ордена Британской Империи.

1925 — основан автомобильный концерн "Крайслер".

1942 — вторая мировая война: начало сражения у атолла Мидуэй.

1962 — на экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль", главный редактор — Сергей Михалков.

1977 — опубликован проект Конституции СССР для всенародного обсуждения.

1999 — объявлено об открытии новой федеральной столицы Малайзии — Путраджайи.

2010 — состоялся первый запуск ракеты-носителя "Фэлкон-9" с мыса Канаверал.