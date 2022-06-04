5 июня - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется праздничная программа "Святая Троица".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер - класс "5 шагов к успеху".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, летняя площадка) начнется фестиваль документального кино "Флаэртиана в городе".

В Тюмени в 17 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар-тренинг "Выйти за рамки привычного".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, летняя площадка) начнется танцевальный мастер-класс.

В поселке Новотарманский в районе водозабора продолжится чемпионат и первенство Тюменской области по авиамодельному спорту (классы радиоуправляемых моделей) и чемпионат УФО по авиамодельному спорту.

Интересное в этот день:

1224 — основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.

1706 — в Москве открыт военный госпиталь. Ныне это Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко.

1744 — в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура — первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств.

1783 — французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат.

1799 — немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт вместе с французским ботаником Э. Бонпланом начали путешествие по Центральной и Южной Америке.

1869 — заложен первый в мире брустверно-башенный корабль — броненосец "Крейсер" ("Пётр Великий").

1881 — основано Русское хирургическое общество им. Н. И. Пирогова

1909 — на Знаменской площади Петербурга открыт памятник Александру III.

1910 — во Францию вернулись участники второй антарктической экспедиции под руководством Жана-Батиста Шарко.

1940 — в США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

1954 — открылся Московский театр эстрады.

1966 — третий в истории выход человека в открытый космос.

1975 — Суэцкий канал вновь открыт после 8-летнего закрытия.

1977 — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

1981 — учеными открыли и впервые описали вирус иммунодефицита человека.