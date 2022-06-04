5 июня - события дня
В Тюмени в 12 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется праздничная программа "Святая Троица".
В Тюмени в 14 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер - класс "5 шагов к успеху".
В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, летняя площадка) начнется фестиваль документального кино "Флаэртиана в городе".
В Тюмени в 17 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар-тренинг "Выйти за рамки привычного".
В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, летняя площадка) начнется танцевальный мастер-класс.
В поселке Новотарманский в районе водозабора продолжится чемпионат и первенство Тюменской области по авиамодельному спорту (классы радиоуправляемых моделей) и чемпионат УФО по авиамодельному спорту.
Интересное в этот день:
1224 — основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.
1706 — в Москве открыт военный госпиталь. Ныне это Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко.
1744 — в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура — первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств.
1783 — французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат.
1799 — немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт вместе с французским ботаником Э. Бонпланом начали путешествие по Центральной и Южной Америке.
1869 — заложен первый в мире брустверно-башенный корабль — броненосец "Крейсер" ("Пётр Великий").
1881 — основано Русское хирургическое общество им. Н. И. Пирогова
1909 — на Знаменской площади Петербурга открыт памятник Александру III.
1910 — во Францию вернулись участники второй антарктической экспедиции под руководством Жана-Батиста Шарко.
1940 — в США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.
1954 — открылся Московский театр эстрады.
1966 — третий в истории выход человека в открытый космос.
1975 — Суэцкий канал вновь открыт после 8-летнего закрытия.
1977 — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.
1981 — учеными открыли и впервые описали вирус иммунодефицита человека.