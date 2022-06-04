Тюменский областной Студсовет участвовал в съезде молодежных правительств Урала

Фото со страницы Студсовета Тюменской области в соцсети Фото со страницы Студсовета Тюменской области в соцсети

Семь членов Студсовета Тюменской области представили регион на первом съезде молодежных правительств Урала.

Тюменские студенты обменялись опытом с представителями Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает "Мегатюмень".

"Мне особенно понравилось посещение #НЕМУЗЕЙМУСОРА и высадка саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны", - поделилась впечатлениями член Студсовета Тюменской области Елизавета Кубышкина.

В рамках съезда было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией молодежных правительств РФ и представителями молодежных правительств Уральского федерального округа.