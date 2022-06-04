  • 4 июня 20224.06.2022суббота
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский областной Студсовет участвовал в съезде молодежных правительств Урала

Общество, 09:31 04 июня 2022

Фото со страницы Студсовета Тюменской области в соцсети

Семь членов Студсовета Тюменской области представили регион на первом съезде молодежных правительств Урала.

Тюменские студенты обменялись опытом с представителями Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает "Мегатюмень".

"Мне особенно понравилось посещение #НЕМУЗЕЙМУСОРА и высадка саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны", - поделилась впечатлениями член Студсовета Тюменской области Елизавета Кубышкина.

В рамках съезда было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией молодежных правительств РФ и представителями молодежных правительств Уральского федерального округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:04 04.06.2022Тюменский застройщик устроил для детей пиратскую вечеринку
09:39 04.06.202217-летнюю омичку ищут в Тюмени
09:31 04.06.2022Тюменский областной Студсовет участвовал в съезде молодежных правительств Урала
08:42 04.06.2022Родительская конференция "За безопасное детство – вместе" прошла в Тюменском районе