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Молодую пациентку с инсультом спасла скорая помощь в Нижней Тавде

Общество, 12:53 04 июня 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Жизнь пострадавшей от инсульта молодой мамы двоих детей спасли фельдшеры скорой помощи и врачи областной больницы №15 в Нижней Тавде.

"На момент нашего приезда у женщины отмечалось высокое артериальное давление, полное отсутствие речи, частичный парез. После оказания первой помощи больную привезли в сосудистое отделение. В таких случаях медлить нельзя, важно оказать помощь в первые четыре с половиной часа. Пациентку доставили в больницу вовремя, и сегодня она уже выписана с выздоровлением", - рассказал фельдшер скорой помощи Михаил Воронин.

Оказывать медицинскую помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями фельдшерам скорой медицинской помощи приходится практически ежедневно, сообщает пресс-служба областной больницы №15. К сожалению, в последнее время сосудистые катастрофы все чаще происходят среди людей молодого и среднего возрастов.

Зачастую к инсульту приводит нерегулярный прием назначенных врачом препаратов и нездоровый образ жизни. Нужно знать, что высокое давление, высокий холестерин, избыточная масса тела повышают риск развития заболевания.

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