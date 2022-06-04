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Юные предприниматели преподают в тобольской IT-школе

Общество, 17:52 04 июня 2022

Фото: Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив)

16-летние предприниматели Денис Жижкин и Егор Дубина обучают программированию воспитанников тобольской IT-школы.

Подростки оформились, как самозанятые. Для этого просто скачали специальное приложение и указали данные. Затем приступили к работе, сообщает "Вслух.ру".

"Мне дают методички, я пробегаюсь глазами по тому, что мне нужно рассказать ученикам. Но так как довольно быстро все меняется в сфере технологий и тем более в моей - языках программирования, то какие-то темы подстраиваю под себя: лишнее убираю, добавляю что-то из опыта", - рассказал Егор Дубина.

У Егора заключен договор с IT-школой. Зарплата его вполне устраивает.

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