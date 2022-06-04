  • 4 июня 20224.06.2022суббота
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Режим ограничения полетов в южные аэропорты России продлен до 12 июня

Общество, 11:53 04 июня 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 12 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 04.06.2022Арт-объект в виде карты России установят в Тобольске
13:32 04.06.2022370 пар выпускников станцуют вальс на набережной в Тюмени
12:53 04.06.2022Молодую пациентку с инсультом спасла скорая помощь в Нижней Тавде
12:37 04.06.2022 В Тюмени участники проекта "Отряды мэра" освоят 50 профессий