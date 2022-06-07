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Талантливых тюменцев приглашают в театральную лабораторию

Общество, 19:41 04 июня 2022

t-l.ru

Театральная лаборатория "ΔРАМА" пройдет в Тюмени с 23 июля по 7 августа.

"Наша целевая аудитория - творческая молодежь города. Цель - попытаться создать микроклимат для общения и совместной работы над проектами и спектаклями, обеспечить знакомство людей друг с другом, позволить им реализовать свои режиссерские идеи и творчески пообщаться друг с другом. Мы надеемся, что этот проект создаст прекрасную почву для творческого обмена", - прокомментировала руководитель лаборатории Екатерина Балашова.

Лаборатория будет включать в себя два блока: драматургический и актерско-режиссерский, сообщает "Тюменская область сегодня". Планируется также провести ряд встреч с ведущими театральными деятелями города. Набор артистов откроется в середине июня.

В финале проекта пройдет открытый показ готовых эскизов на большой сцене молодежного центра "Космос".

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