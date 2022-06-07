8 июня - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в областном правительстве (ул. Володарского, 45) начнется церемония вручения паспортов РФ 14-летним подросткам.

В Тюмени в 11 часов в детской библиотеке №3 (ул. Ямская, 110/4) начнется литературная встреча с Александром Новопашиным "НеРеальные сказки".

В Тюмени в 11 часов 30 минут на железнодорожный вокзал Тюмени прибудет поезд делегации победителей и призеров областной "Студенческой весны" с "Российской студенческой весны".

В Тюмени в 12 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) продолжатся традиционные соревнования по легкоатлетическому многоборью "Шиповка юных".

В Тюмени в 12 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется встреча с тюменским писателем Антониной Марковой "А слово сблизит нас, откроет двери".

В Тюмени в 13 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется творческая встреча с Ольгой Даниловой-Пушкарь "Поэзия рождает свет и красоту".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется творческая встреча с Виталием Огородниковым "Писатель и путешественник".

В Тюмени в 16 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнет работать игротека "Open-air". Вход свободный.

Интересное в этот день:

1701 — Петр I принял указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.

1783 — вулкан Лаки в Исландии начал свое восьмимесячное извержение, которое оказалось самым крупным в истории.

1786 — в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1815 — решением Венского конгресса большая часть Герцогства Варшавского передана Российской империи под названием Царство Польское.

1824 — Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.

1843 — начало строительства Николаевской железной дороги (линия Петербург-Москва, сейчас Октябрьская железная дорога).

1869 — Айвз Макгаффи из Чикаго запатентовал пылесос.

1920 — образована Карельская трудовая коммуна, предшественница нынешней Республики Карелия.

1946 — основана Международная организация журналистов.

1947 — впервые открывается судоходство по всему Днепру.

1958 — футбольная сборная СССР провела свой первый матч на чемпионатах мира, сыграв с Англией вничью 2:2.

1966 — в СССР учреждается Общество охраны памятников истории и культуры.

1984 — в Гильдию киноактёров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.

1990 — российский парламент проголосовал за приоритет российских законов над законодательством СССР.

2004 — прохождение Венеры по диску Солнца.