9 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется тематическая викторина "Окно в Европу".

В Тюмени в 11 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется исторический час "Первый император".

В Тюмени в 12 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется исторический экскурс "Пётр Великий".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется второй этап IV фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер", посвященный культуре и традициям Японии.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в концертном зале дворца "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется сольный концерт хора "Семицветик" музыкально-хоровой студии "Золотой камертон".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется "Шоу коротких историй".

В Тюмени в экополисе "Фестивальный" (д. Песьянка) стартует этнофестиваль "Небо и земля".

В Тюмени в боулинг-центре "Бруклин боул" (ул. Федюнинского, 67) пройдет чемпионат области по этому виду спорта.

В п. Боровский Тюменского района в 18 часов в детско-юношеской спортивной школе (ул. Трактовая, 2а) начнется торжественное открытие летних сельских игр.

В деревне Черная речка Тюменского района в 13 часов стартует индивидуальная гонка Всероссийских соревнований по велосипедному спорту на шоссе среди девушек 15−16 лет.

Интересное в этот день:

1534 — Жак Картье открыл реку Св. Лаврентия.

1719 — Пётр I поделил российские губернии на провинции и уезды.

1737 — Троицкий пожар в Москве.

1762 — Российская империя заключила союз с Пруссией.

1822 — в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

1883 — в Москве торжественно открылся Исторический музей, строительство которого продолжалось 10 лет.

1934 — вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

1957 — горную вершину Броуд-пик покорила австрийская экспедиция.

1959 — на воду спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту.

1970 — на орбите состоялся космический шахматный матч.

1993 — на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Парк юрского периода".

1994 — президент Казахстана объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, с 1998 года — Астана, с 2019 — Нур-Султан).