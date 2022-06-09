10 июня - события дня
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) стартует библиовикторина "Карнавал цветов".
В Тюмени в 11 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2) начнется тематическая программа "Россия – все мы: и ты, и я", в 18 часов - праздничная программа "Россия – наш общий дом".
В Тюмени в 11 часов 30 минут на площади школы № 52 (ул. Хамита Ярми, 13) начнется традиционный народный праздник окончания посевных работ "Сабантуй в Казарово".
В Тюмени в 14 часов в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется второй фестиваль кейсов и решений "КвантоФест".
В Тюмени в 14 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется квест для школьников "Петровская эпоха".
В Тюмени в 16 часов в мраморном зале Дворца культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется встреча заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева с делегациями, представлявшими регион на XXI молодежных Дельфийских играх России и XV молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ.
В Тюмени в 18 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется праздничная программа "Любимая наша страна".
В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется вечер чтения стихов и прозы.
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется перформанс "Кариогамия" на выставке "Есть/нет/baby".
В Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) продолжится фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".
В д. Друганова Тюменского района в 10 часов стартует групповая гонка на 40 км в рамках всероссийских и межрегиональных соревнований по велосипедному спорту на шоссе.
В Нижней Тавде в 10 часов 30 минут на базе местной спортивной школы (ул. Парковая, 9) начнется фестиваль спортивных народных игр.
В Тюменской области продолжатся XXIX летние сельские игры.
Интересное в этот день:
1596 — открытие острова Медвежий голландской экспедицией Виллема Баренца и Якоба ван Хемскерка.
1610 — первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка).
1712 — в Санкт-Петербурге состоялась закладка нового, каменного здания Петропавловского собора.
1793 — в Париже создан первый в мире публичный зоопарк.
1846 — шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины.
1909 — впервые в мире использован сигнал SOS.
1921 — в Тульской области основан государственный музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна".
1931 — между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд "Красная стрела".
1936 — в СССР основана киностудия "Союздетмультфильм" (ныне "Союзмультфильм").
1956 — в Стокгольме начались соревнования XVI Олимпийских игр.
1964 — в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.
2003 — с мыса Канаверал запущена ракета-носитель с марсоходом "Spirit" на борту.
2010 — транспортным самолетом Ан-225 перевезен самый длинный груз в истории воздушных транспортировок — две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.