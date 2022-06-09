10 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) стартует библиовикторина "Карнавал цветов".

В Тюмени в 11 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2) начнется тематическая программа "Россия – все мы: и ты, и я", в 18 часов - праздничная программа "Россия – наш общий дом".

В Тюмени в 11 часов 30 минут на площади школы № 52 (ул. Хамита Ярми, 13) начнется традиционный народный праздник окончания посевных работ "Сабантуй в Казарово".

В Тюмени в 14 часов в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется второй фестиваль кейсов и решений "КвантоФест".

В Тюмени в 14 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется квест для школьников "Петровская эпоха".

В Тюмени в 16 часов в мраморном зале Дворца культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется встреча заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева с делегациями, представлявшими регион на XXI молодежных Дельфийских играх России и XV молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ.

В Тюмени в 18 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется праздничная программа "Любимая наша страна".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется вечер чтения стихов и прозы.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется перформанс "Кариогамия" на выставке "Есть/нет/baby".

В Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) продолжится фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".

В д. Друганова Тюменского района в 10 часов стартует групповая гонка на 40 км в рамках всероссийских и межрегиональных соревнований по велосипедному спорту на шоссе.

В Нижней Тавде в 10 часов 30 минут на базе местной спортивной школы (ул. Парковая, 9) начнется фестиваль спортивных народных игр.

В Тюменской области продолжатся XXIX летние сельские игры.

Интересное в этот день:

1596 — открытие острова Медвежий голландской экспедицией Виллема Баренца и Якоба ван Хемскерка.

1610 — первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка).

1712 — в Санкт-Петербурге состоялась закладка нового, каменного здания Петропавловского собора.

1793 — в Париже создан первый в мире публичный зоопарк.

1846 — шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины.

1909 — впервые в мире использован сигнал SOS.

1921 — в Тульской области основан государственный музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна".

1931 — между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд "Красная стрела".

1936 — в СССР основана киностудия "Союздетмультфильм" (ныне "Союзмультфильм").

1956 — в Стокгольме начались соревнования XVI Олимпийских игр.

1964 — в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.

2003 — с мыса Канаверал запущена ракета-носитель с марсоходом "Spirit" на борту.

2010 — транспортным самолетом Ан-225 перевезен самый длинный груз в истории воздушных транспортировок — две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.