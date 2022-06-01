  • 14 июня 202214.06.2022вторник
  • USD57,7780
    EUR60,9656
  • В Тюмени 10..12 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы" принимает заявки от тюменцев

Общество, 09:09 14 июня 2022

РДШ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте

Поучаствовать во Всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы" предлагают тюменским школьникам, педагогам и родителям. Заявки от желающих принимают до 31 августа.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, побороться за победу могут ребята старше 8 лет, а также их школьные учителя и родители.

"В этом году победителей определят в пяти номинациях: "Добрый старт", "Добрый герой", "Волонтер – наставник", "Добрый герой – учитель", "Добрый герой – родитель". Ребятам, наставникам, учителям и родителям предстоит выполнить тематические задания по шести направлениям", - рассказали организаторы.

Так, предполагаются задания по социальному, экологическому, медицинскому, культурно-просветительскому направлениям добровольчества, волонтерству Победы и зооволонтерству. Публиковаться они будут на сайте конкурса. Фото, видео, а также рассказы о выполненных заданиях нужно опубликовать в социальной сети ВКонтакте с хештегами #ДНК_РДШ, #РДШ, #ДоброКаникулы.

Регистрация на участие в конкурсе ведется на сайте рдш.рф.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# РДШ , Российское движение школьников

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:21 14.06.2022Дворы двух домов в Восточном округе Тюмени обновят ко Дню города
09:09 14.06.2022Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы" принимает заявки от тюменцев
08:57 14.06.2022Трехметровый красный конь и девушка украсили крафтовый кластер в Тюмени
08:28 14.06.2022 На пяти улицах Тюмени ограничат движение транспорта 16 и 18 июня