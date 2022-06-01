Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы" принимает заявки от тюменцев

| Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте

Поучаствовать во Всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы" предлагают тюменским школьникам, педагогам и родителям. Заявки от желающих принимают до 31 августа.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, побороться за победу могут ребята старше 8 лет, а также их школьные учителя и родители.

"В этом году победителей определят в пяти номинациях: "Добрый старт", "Добрый герой", "Волонтер – наставник", "Добрый герой – учитель", "Добрый герой – родитель". Ребятам, наставникам, учителям и родителям предстоит выполнить тематические задания по шести направлениям", - рассказали организаторы.

Так, предполагаются задания по социальному, экологическому, медицинскому, культурно-просветительскому направлениям добровольчества, волонтерству Победы и зооволонтерству. Публиковаться они будут на сайте конкурса. Фото, видео, а также рассказы о выполненных заданиях нужно опубликовать в социальной сети ВКонтакте с хештегами #ДНК_РДШ, #РДШ, #ДоброКаникулы.

Регистрация на участие в конкурсе ведется на сайте рдш.рф.

Любовь Голышева