11 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется летний Кубок города по танцевальному спорту.

В Тюмени в 10 часов у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется серия событий "Пикник создателей".

В Тюмени в 11 часов в центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется патриотический час "Россия, устремленная в будущее".

В Тюмени в 11 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется XV фестиваль народного творчества "Березка".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется праздничная программа "Прекрасна ты, моя Россия".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция по самопознанию и игра в "Доброскоп".

В Тюмени в 13 часов в Гилевской роще начнется концертная программа "Национальная палитра", посвященная Дню России, торжественное открытие этнокультурного проекта "ЭтноЛето".

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, большой зал) начнется фестиваль настольных военно-тактических игр.

В Тюмени в 14 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется Public Talk "О женщине в бизнесе".

В Тюмени в 14 часов на площади ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется праздничная программа "Россия – моя история!".

В Тюмени в 15 часов на площади 400-летия города начнется торжественное открытие третьего трудового семестра Российских студенческих отрядов Тюменской области.

В Тюмени в 16 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется концерт вокальной студии "Дебют" "А знаешь, все еще будет!".

В с. Комарово в 10 часов начнется гонка-критериум на 10 км в рамках всероссийских и межрегиональных соревнований по велосипедному спорту.

В Тобольске в 11 часов 45 минут на курорте Алемасова начнется торжественное открытие пятого забега "Стальной характер".

В Тобольске продолжится открытое первенство УФО по теннису на призы "Кубка Тобольского кремля".

В Заводоуковске пройдет открытый детский фестиваль по кудо, посвященный Дню России.

Интересное в этот день:

1496 — Христофор Колумб завершил свое второе путешествие.

1742 — Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь.

1826 — открылась первая Московская глазная больница.

1842 — вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мертвые души".

1858 — в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор.

1889 — американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

1901 — острова Кука объявлены частью Новой Зеландии.

1930 — американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бартон на построенной ими батисфере опускаются под воду на 400 м.

1965 — английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

1975 — добыта первая нефть в Северном море.

1982 — на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин".

1991 — фирма "Microsoft" выпустила операционную систему MS DOS 5.0.

1992 — в России принята государственная программа ваучерной приватизации.

2010 — в ЮАР начался чемпионат мира по футболу.