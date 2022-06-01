12 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов на площадке у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется "СибирьМосквичФест".
В Тюмени в 10 часов 45 минут на Центральной площади начнется торжественное открытие традиционного велофестиваля.
В Тюмени в 11 часов на Цветном бульваре начнется фестиваль национальных культур "Мост дружбы".
В Тюмени в 11 часов 30 минут на площади возле музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется интерактивная программа "Вместе мы Россия".
В Тюмень в 12 часов 38 минут на железнодорожный вокзал прибудет туристический поезд круиза "В Сибирь".
В Тюмени в 13 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки "Северная душа России".
В Тюмени в 13 часов на площади 400-летия города начнется гала-концерт победителей регионального хорового фестиваля-конкурса "Край поющих сердец".
В Тюмени в 14 часов в клубе единоборств "Sambo fias" (ул. Гольцова, 22) начнется турнир по дзюдо для детей в возрасте от 4 до 10 лет.
В Тюмени в 18 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется творческий вечер Ольги Гапеевой "Голос сердца".
В Тюмени в 20 часов на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется просмотр фильма Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом".
В Ишиме пройдут мероприятия, посвященные 240-летию со дня основания города.
Интересное в этот день:
1664 — североамериканский город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.
1668 — в Лунде (Швеция) основан один из старейших университетов Европы.
1844 — деревни Вохонской волости объединились в один город — Павловский Посад.
1849 — Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз.
1867 — образована Австро-Венгерская империя.
1897 — Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.
1909 — поднялся в воздух первый аэроплан с пилотом и двумя пассажирами "Блерио XII".
1920 — официальное открытие Панамского канала. Первое судно прошло через канал в августе 1914 года.
1955 — в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.
1991 — Борис Ельцин избран президентом РСФСР.
1992 — образованы Пограничные войска Российской Федерации.
2015 — в Баку (Азербайджан) прошла церемония открытия первых Европейских игр.