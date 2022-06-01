12 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на площадке у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется "СибирьМосквичФест".

В Тюмени в 10 часов 45 минут на Центральной площади начнется торжественное открытие традиционного велофестиваля.

В Тюмени в 11 часов на Цветном бульваре начнется фестиваль национальных культур "Мост дружбы".

В Тюмени в 11 часов 30 минут на площади возле музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется интерактивная программа "Вместе мы Россия".

В Тюмень в 12 часов 38 минут на железнодорожный вокзал прибудет туристический поезд круиза "В Сибирь".

В Тюмени в 13 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки "Северная душа России".

В Тюмени в 13 часов на площади 400-летия города начнется гала-концерт победителей регионального хорового фестиваля-конкурса "Край поющих сердец".

В Тюмени в 14 часов в клубе единоборств "Sambo fias" (ул. Гольцова, 22) начнется турнир по дзюдо для детей в возрасте от 4 до 10 лет.

В Тюмени в 18 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется творческий вечер Ольги Гапеевой "Голос сердца".

В Тюмени в 20 часов на летней сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется просмотр фильма Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом".

В Ишиме пройдут мероприятия, посвященные 240-летию со дня основания города.

Интересное в этот день:

1664 — североамериканский город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

1668 — в Лунде (Швеция) основан один из старейших университетов Европы.

1844 — деревни Вохонской волости объединились в один город — Павловский Посад.

1849 — Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз.

1867 — образована Австро-Венгерская империя.

1897 — Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

1909 — поднялся в воздух первый аэроплан с пилотом и двумя пассажирами "Блерио XII".

1920 — официальное открытие Панамского канала. Первое судно прошло через канал в августе 1914 года.

1955 — в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.

1991 — Борис Ельцин избран президентом РСФСР.

1992 — образованы Пограничные войска Российской Федерации.

2015 — в Баку (Азербайджан) прошла церемония открытия первых Европейских игр.