  • 12 июня 202212.06.2022воскресенье
  • USD57,7780
    EUR60,9656
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

13 июня - события дня

Общество, 18:15 12 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов на набережной (ул. Береговая 10\2) начнется открытие нового веревочного парка "MaximuM".

В Тюмени в 18 часов в отеле DoubleTree by Hilton (ул. Орджоникидзе, 46, 2 этаж, зал Golden Hall) начнется пресс-ужин для представителей СМИ, посвященный знакомству с известным художником из Москвы Дмитрием Аске.

В Тюмени в областном поисковом центре им. Артура Ольховского стартует ежегодный проект "Школа реставратора".

Интересное в этот день:

1373 — Англия и Португалия подписали договор о союзе.

1837 — будущий император Александр II вступил в пределы Сибири, достигнув Тобольска. Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление.

1843 — манифест Николая I о замене ассигнаций и других бумажных денежных знаков кредитными билетами.

1860 — учреждение Государственного банка России.

1912 — в Москве торжественно открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III.

1934 — образованы Воронежская и Курская области.

1955 — в СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитым месторождения алмазов в Якутии — кимберлитовой трубки "Мир".

1958 — заработал первый китайский экспериментальный ядерный реактор.

1990 — Верховный Совет РСФСР принял постановление "О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике".

2000 — в Пхеньяне прошла первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:15 12.06.202213 июня - события дня
18:00 12.06.2022Тюменцы поделились впечатлениями от фестиваля "Мост дружбы"
17:48 12.06.2022Павел Белявский: национальностей в России много, а народ у нас один
17:35 12.06.2022Мост Влюбленных в Тюмени окрасится в цвета триколора