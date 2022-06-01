13 июня - события дня
В Тюмени в 16 часов на набережной (ул. Береговая 10\2) начнется открытие нового веревочного парка "MaximuM".
В Тюмени в 18 часов в отеле DoubleTree by Hilton (ул. Орджоникидзе, 46, 2 этаж, зал Golden Hall) начнется пресс-ужин для представителей СМИ, посвященный знакомству с известным художником из Москвы Дмитрием Аске.
В Тюмени в областном поисковом центре им. Артура Ольховского стартует ежегодный проект "Школа реставратора".
Интересное в этот день:
1373 — Англия и Португалия подписали договор о союзе.
1837 — будущий император Александр II вступил в пределы Сибири, достигнув Тобольска. Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление.
1843 — манифест Николая I о замене ассигнаций и других бумажных денежных знаков кредитными билетами.
1860 — учреждение Государственного банка России.
1912 — в Москве торжественно открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III.
1934 — образованы Воронежская и Курская области.
1955 — в СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитым месторождения алмазов в Якутии — кимберлитовой трубки "Мир".
1958 — заработал первый китайский экспериментальный ядерный реактор.
1990 — Верховный Совет РСФСР принял постановление "О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике".
2000 — в Пхеньяне прошла первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.