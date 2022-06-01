13 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов на набережной (ул. Береговая 10\2) начнется открытие нового веревочного парка "MaximuM".

В Тюмени в 18 часов в отеле DoubleTree by Hilton (ул. Орджоникидзе, 46, 2 этаж, зал Golden Hall) начнется пресс-ужин для представителей СМИ, посвященный знакомству с известным художником из Москвы Дмитрием Аске.

В Тюмени в областном поисковом центре им. Артура Ольховского стартует ежегодный проект "Школа реставратора".

Интересное в этот день:

1373 — Англия и Португалия подписали договор о союзе.

1837 — будущий император Александр II вступил в пределы Сибири, достигнув Тобольска. Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление.

1843 — манифест Николая I о замене ассигнаций и других бумажных денежных знаков кредитными билетами.

1860 — учреждение Государственного банка России.

1912 — в Москве торжественно открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III.

1934 — образованы Воронежская и Курская области.

1955 — в СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитым месторождения алмазов в Якутии — кимберлитовой трубки "Мир".

1958 — заработал первый китайский экспериментальный ядерный реактор.

1990 — Верховный Совет РСФСР принял постановление "О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике".

2000 — в Пхеньяне прошла первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.