14 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Водопроводная, 14 начнется пресс-подход, посвященный торжественному открытию Крафтового кластера "Конюшня" и установке арт-объекта - фигуры коня и девушки-жокея.

В Тюмени в 18 часов на летней площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется фестиваль "Барабанный джем".

Интересное в этот день:

325 — в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства.

1783 — на западном берегу Южной бухты заложены первые каменные постройки города Севастополь.

1807 — русская армия разгромлена Наполеоном под Фридландом.

1847 — немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.

1859 — присоединение Чечни к Российской империи.

1891 — состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали.

1898 — в России впервые законодательно ограничен рабочий день — до 11,5 часов.

1918 — постановлением СНК РСФСР "Об отпусках" впервые в России введены отпуска.

1938 — Бенджамин Грушкин запатентовал хлорофилл.

1942 — на экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея "Бэмби".

1963 — запущен советский пилотируемый космический корабль "Восток-5".

1965 — Боб Дилан записал в Нью-Йорке первую свою композицию с использованием электрогитары — "Like a Rolling Stone".

1969 — в СССР объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, все население призвано спасти урожай.