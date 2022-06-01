14 июня - события дня
В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Водопроводная, 14 начнется пресс-подход, посвященный торжественному открытию Крафтового кластера "Конюшня" и установке арт-объекта - фигуры коня и девушки-жокея.
В Тюмени в 18 часов на летней площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется фестиваль "Барабанный джем".
Интересное в этот день:
325 — в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства.
1783 — на западном берегу Южной бухты заложены первые каменные постройки города Севастополь.
1807 — русская армия разгромлена Наполеоном под Фридландом.
1847 — немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.
1859 — присоединение Чечни к Российской империи.
1891 — состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали.
1898 — в России впервые законодательно ограничен рабочий день — до 11,5 часов.
1918 — постановлением СНК РСФСР "Об отпусках" впервые в России введены отпуска.
1938 — Бенджамин Грушкин запатентовал хлорофилл.
1942 — на экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея "Бэмби".
1963 — запущен советский пилотируемый космический корабль "Восток-5".
1965 — Боб Дилан записал в Нью-Йорке первую свою композицию с использованием электрогитары — "Like a Rolling Stone".
1969 — в СССР объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, все население призвано спасти урожай.