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Бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях моратория на проверки через "Госуслуги"

Экономика, 16:47 10 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый сервис на портале "Госуслуги" запустило Правительство России. Новый функционал позволит гражданам и бизнесменам сообщать о нарушениях моратория на проверки.

Мораторий был введен 10 марта и коснулся плановых и внеплановых проверок по всей стране. С его помощью бизнес сэкономит от 60 до 80 млрд рублей. В качестве исключений остались проверки социально-значимых и опасных объектов по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований. После введения моратория было отменено проведение более 218 тысяч проверок.

— У нас мораторий действовал в 2020 году и показал свою эффективность. Бизнесу сейчас нужно максимально снизить административное давление – а это в первую очередь проверки, — отметил в интервью с изданием "Тюменская область сегодня" Павел Меньщиков, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе.

Одновременно с введением моратория правительство создало цифровую систему, в которой отражены все надзорные мероприятия в стране по ведомствам, регионам и видам проверок. А также был усилен контроль соблюдения ограничений на проведение проверок.

Представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и граждане могут оставить жалобу на нарушение моратория на специальном электронном сервисе. Обращения будут рассматриваться в течение одного рабочего дня.

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